СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде

Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США. Об этом сообщают телеканал Al Arabiya и агентство Reuters со ссылкой на военные источники.

Как сообщает Al Arabiya, очевидцы услышали мощный взрыв, за которым последовал звук сирены. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным Al Jazeera, ракета упала на территории международного аэропорта Багдада, где дислоцированы американские военные. Сотрудники службы безопасности подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Зеленая зона» Багдада — район, в котором размещены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.

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