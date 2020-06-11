Общество , 11 июн, 00:50
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СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде
Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США. Об этом сообщают телеканал Al Arabiya и агентство Reuters со ссылкой на военные источники.
Как сообщает Al Arabiya, очевидцы услышали мощный взрыв, за которым последовал звук сирены. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
По данным Al Jazeera, ракета упала на территории международного аэропорта Багдада, где дислоцированы американские военные. Сотрудники службы безопасности подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал.
«Зеленая зона» Багдада — район, в котором размещены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.
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