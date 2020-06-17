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В Горбачев-фонде назвали ложью заявление о готовности СССР отдать Карелию

Виды Карелии
Виды Карелии (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Заявление бывшего эксперта финского МИДа Юкки Сеппинена о готовности СССР при Михаиле Горбачеве начать переговоры о передаче Карелии Финляндии не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель пресс-службы некоммерческой организации Горбачев-фонда Павел Палажченко, передает «РИА Новости».

«Все это выдумка, ложь. Ничего подобного не было, ничего подобного быть не могло, никогда не обсуждалось. Это выдумка безответственных людей», — сказал он. Палажченко предположил, что автор «фальшивки» пытается скомпрометировать бывшего президента Финляндии Мауно Койвисто или привлечь к себе внимание.

По его словам, опубликованные беседы тогдашних лидеров обеих стран не подтверждают подобные заявления. «Контакты Горбачева и президента Койвисто были очень тесными, постоянными — все это уже опубликовано и полностью опровергает эту фальшивку», — сказал Палажченко.

Бывший дипломат заявил о готовности СССР отдать Карелию Финляндии
Политика
Виды Карелии

Бывший дипломат Сеппинен написал книгу, в которой сообщил, что в конце 1980-х годов в Советском Союзе были готовы обсуждать вопрос передачи Карелии Финляндии. Однако лидер Финляндии Койвисто, по утверждению автора, не согласился начинать переговоры ни при Горбачеве, ни при Борисе Ельцине, якобы готовом отдать Финляндии Выборг, на восстановление которого не хватало средств.

Теги: СССР, Карелия, Финляндия
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Бывший дипломат заявил о готовности СССР отдать Карелию Финляндии
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