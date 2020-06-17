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Политика ,  
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Бывший дипломат заявил о готовности СССР отдать Карелию Финляндии

СССР при правлении Михаила Горбачева готов был начать переговоры о возвращении Карелии в состав Финляндии. Об этом в своей книге написал бывший эксперт финского МИДа, доктор политологии и писатель Юкка Сеппинен, сообщает Iltalehti.

По мнению экс-дипломата, в конце 1980-х годов в Советском Союзе «начали дуть более свободные ветры», и государство было готово обсуждать вопрос передачи Карелии Финляндии.

Как пишет Сеппинен, либералы в составе КПСС позитивно оценивали независимость стран Прибалтики — Эстонии, Литвы и Латвии. По этому же принципу Карелия могла вернуться в состав Финляндии.

Бывший тогда президентом Финляндии Мауно Койвисто, по словам Сеппинена, не воспользовался этой возможностью. Он повторно не согласился возвращать Карелию и при президенте Борисе Ельцине, который также предлагал включить территорию в состав Финляндии. Российский лидер якобы также говорил о передаче Финляндии Выборга — после распада СССР на восстановление города не было средств.

Экс-замглавы МИДа раскрыл подробности обсуждения продажи Карелии финнам
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Фото: Игорь Генералов / ТАСС

По мнению политолога, Койвисто — уроженец Турку — не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в виде Выборга, поскольку еще в 1930-е годы он был преуспевающим городом. В середине 2000-х Койвисто, уже сложивший с себя полномочия президента, заявлял, что Финляндии не нужны новые территории, так как страна не может заселить уже имеющиеся.

Часть Карелии, финские области Салла и Петсамо (сейчас — Печенгский район Мурманской области) и несколько островов в Финском заливе вошли в состав СССР по итогам Советско-финской войны и Второй мировой войны.

Теги: Карелия, Финляндия, СССР
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