Бывший дипломат заявил о готовности СССР отдать Карелию Финляндии

СССР при правлении Михаила Горбачева готов был начать переговоры о возвращении Карелии в состав Финляндии. Об этом в своей книге написал бывший эксперт финского МИДа, доктор политологии и писатель Юкка Сеппинен, сообщает Iltalehti.

По мнению экс-дипломата, в конце 1980-х годов в Советском Союзе «начали дуть более свободные ветры», и государство было готово обсуждать вопрос передачи Карелии Финляндии.

Как пишет Сеппинен, либералы в составе КПСС позитивно оценивали независимость стран Прибалтики — Эстонии, Литвы и Латвии. По этому же принципу Карелия могла вернуться в состав Финляндии.

Бывший тогда президентом Финляндии Мауно Койвисто, по словам Сеппинена, не воспользовался этой возможностью. Он повторно не согласился возвращать Карелию и при президенте Борисе Ельцине, который также предлагал включить территорию в состав Финляндии. Российский лидер якобы также говорил о передаче Финляндии Выборга — после распада СССР на восстановление города не было средств.