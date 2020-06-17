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В Россию для участия в Параде Победы прибыли военные из 12 стран

В Россию прибыли военнослужащие из 12 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии, командующий парадом Олег Салюков, передает «Красная звезда»

По его словам, в страну уже прибыли военные из Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Китая, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Большинство из служащих иностранных армий 15 июня приняли участие в тренировке на площадке в подмосковном Алабино.

«Все иностранные парадные расчеты на тренировке показали достойный уровень подготовки», — заявил Салюков. Однако он отметил, что некоторые особенности торжественного марша есть у представителей Сербии и Китая. Однако это им не помешает пройти на параде.

Опубликована схема парада Победы на Красной площади
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Командующий рассказал, что всем иностранным партнерам заранее была предоставлена вся информация о мероприятии, вплоть до музыки, которую станет исполнять духовой оркестр.

Ранее издание Минобороны опубликовало схему построения механизированной колонны при параде на Красной Площади. В ней будет задействовано 49 образцов военной техники, почти половина из которых участвуют в мероприятии впервые.

Из техники времен Великой отечественной войны перед зрителями проедут танки Т-34-85 и противотанковые самоходные артиллерийские установки СУ-100.

Теги: Парад Победы, военные, иностранцы
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