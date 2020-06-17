В Россию для участия в Параде Победы прибыли военные из 12 стран

В Россию прибыли военнослужащие из 12 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии, командующий парадом Олег Салюков, передает «Красная звезда»

По его словам, в страну уже прибыли военные из Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Китая, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Большинство из служащих иностранных армий 15 июня приняли участие в тренировке на площадке в подмосковном Алабино.

«Все иностранные парадные расчеты на тренировке показали достойный уровень подготовки», — заявил Салюков. Однако он отметил, что некоторые особенности торжественного марша есть у представителей Сербии и Китая. Однако это им не помешает пройти на параде.

Командующий рассказал, что всем иностранным партнерам заранее была предоставлена вся информация о мероприятии, вплоть до музыки, которую станет исполнять духовой оркестр.