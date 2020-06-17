Врач назвал доступный способ бросить курить с помощью воды

Одним из самых простых и доступных способов отказа от курения является употребление чистой питьевой воды. Об этом заявил президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Андрей Демин, передает радио Sputnik.

«Бутылка с водой в руках позволит курящему человеку чем-то занять руки. Курение — это действие, в котором заняты руки. Поэтому глоток воды в какой-то степени может это заменить», — сказал врач.

Он также сообщил, что дополнительная вода в организме поможет ему избавиться от токсинов, полученных от курения. Питьевая вода помогает справиться и с головными болями, которые часто мучают курильщиков в течение первых недель отказа от вредной привычки.

Еще одна польза воды при отказе от курения проявляется в питании. По словам Демина, вода не позволяет набрать лишний вес, так как ускоряет метаболизм. К тому же, употребление воды перед трапезой поможет ограничить себя в количестве съестного.