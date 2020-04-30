Бывшего советника главы Свердловской области задержали по делу о взятке

Владислав Русаков (Фото: constructionexpo.ru)

В Свердловской области задержали Владислава Русакова, бывшего советника вице-губернатора Сергея Бидонько, сообщает Znak.com со ссылкой на два источника в региональном правительстве. Также о задержании Русакова со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают «Коммерсант-Урал» и ТАСС.

По данным собеседников газеты и ТАСС, Русаков проходит по делу о взятке, уголовное дело касается 2017 года, когда Русаков работал в администрации закрытого города Лесной. Тогда он занимал должность замглавы города по правовым и организационным вопросам. Znak.com также сообщает об уголовном деле по ст. 290 УК (взятка), в рамках которого задержали чиновника.

По данным издания Znak.com, Русакова задержали в Екатеринбурге, когда тот находился дома. Источники портала в региональном правительстве отметили, что 29 апреля на его рабочем месте провели обыски. Один из собеседников также сообщил, что дело не связано с работой в администрации губернатора.

Владислав Русаков занимал должность советника вице-губернатора с 2018 года, в начале 2019 года он претендовал на пост главы Среднеуральска, отмечает «Коммерсантъ».