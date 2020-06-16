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Миллера переизбрали главой нефтяной «дочки» «Газпрома»

Газпром GAZP ₽196,59 +1,23% Купить
Газпром нефть SIBN ₽355,5 +1,33% Купить
Алексей Миллер
Алексей Миллер (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Совет директоров компании «Газпром нефть» переизбрал главу «Газпрома» Алексея Миллера своим председателем, говорится в сообщении компании, опубликованном на сервере раскрытия информации.

Днем ранее был утвержден состав совета директоров компании, следует из протокола решения акционеров компании.

В него вошли глава «Газпром нефти» Александр Дюков, генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев, члены правления «Газпрома» Геннадий Сухов, Сергей Кузнец, Елена Михайлова, Сергей Меньшиков, заместители председателя правления Виталий Маркелов, Фамил Садыгов, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром экспорт» Михаил Середа, глава «Русхимальянса» Кирилл Селезнев, первый заместитель начальника департамента «Газпрома» Владимир Алисов, а также Валерий Сердюков.

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Политика
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Компанию «Газпром» Алексей Миллер возглавляет с 2001 года. В феврале 2016 года он был переизбран на этот пост еще на пять лет.

ПАО «Газпром» является крупнейшим акционером «Газпром нефти». Холдингу принадлежит более 95% акций компании.

Теги: «Газпром нефть», Алексей Миллер, переизбрание
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