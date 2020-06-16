В Ингушетии выявили нехватку оборудования для лечения COVID-19

В больницах Ингушетии обнаружили нехватку оборудования и нарушения в распределении лекарств для лечения коронавируса. Сотрудники Росздравнадзора по республике проанализировали деятельность местного минздрава и подведомственных ему медицинских организаций в период с 8 по 10 июня, сообщается на сайте ведомства.

В частности, в медицинских организациях, в том числе перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, не оказалось достаточного количества необходимого медицинского оборудования. Росздравнадзор выявил также недостаток иммунобиологических препаратов — вакцин. Кроме того, в лечебных учреждениях наблюдается «недостаточный контроль и непроработанная схема распределения лекарственных препаратов, необходимых для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией».

Среди нарушений — нехватка медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детскому и взрослому населению с инфекционными заболеваниями. В Росздравнадзоре указали также на «отсутствие автоматизированной системы госпитализации на станции скорой медицинской помощи». Территориальному органу Росздравнадзора поручено провести проверку местного минздрава.

По состоянию на 16 июня в Ингушетии за сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19, общее количество заболевших достигло 2657 человек. Всего вылечились от коронавируса 2135 пациентов, умерли 63.