Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка

На Кубани при спасении тонущего ребенка погиб председатель региональной ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

71-летний Сергеев спас из воды тонущего мальчика в Темрюкскогм районе. После этого мужчина не смог выйти из воды. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

Как сообщает «Российская газета», инцидент произошел 13 июня. Сергеев доплыл до ребенка и смог вытолкнуть его на безопасное место. Однако от перенесенного стресса у него случился инфаркт. Прибывшие на место спасатели вытащили мужчину на берег, но он был уже мертв.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с гибелью главного фермера региона. «С именем Виктора Васильевича связано становление и развитие фермерского движения в нашем регионе и стране, — заявил глава региона.

Он добавил, что Сергеев был открытым, принципиальным, настойчивым человеком, отстаивавшим интересы крестьян и пользующимся уважением у жителей села.