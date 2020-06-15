Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка Общество, 00:52 В Киеве заявили о «наступательной дипломатии» в вопросах Донбасса Политика, 00:14 Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства Бизнес, 00:00 Мэрия назвала число штрафов за нарушение ограничений предприятиями Москвы Общество, 14 июн, 23:36 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 июня Общество, 14 июн, 23:15 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 14 июн, 23:13 В Минске при взрыве газа в доме пострадали три человека Общество, 14 июн, 23:07 В Москве за сутки скончались 53 человека с коронавирусом Общество, 14 июн, 23:02 Более 5 тыс. российских военных вылечились от коронавируса Общество, 14 июн, 22:50 «Реал» обыграл «Эйбар» и приблизился к «Барселоне» в чемпионате Испании Спорт, 14 июн, 22:48 Скорая насмерть сбила женщину на востоке Москвы Общество, 14 июн, 22:21 Макрон анонсировал смягчение карантинных мер во Франции Общество, 14 июн, 22:04 Путин написал статью о Второй мировой войне Политика, 14 июн, 21:57 Египет объявил о возобновлении полетов с 1 июля Общество, 14 июн, 21:31
Общество ,  
0 

Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка

На Кубани при спасении тонущего ребенка погиб председатель региональной ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

71-летний Сергеев спас из воды тонущего мальчика в Темрюкскогм районе. После этого мужчина не смог выйти из воды. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

Как сообщает «Российская газета», инцидент произошел 13 июня. Сергеев доплыл до ребенка и смог вытолкнуть его на безопасное место. Однако от перенесенного стресса у него случился инфаркт. Прибывшие на место спасатели вытащили мужчину на берег, но он был уже мертв.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с гибелью главного фермера региона. «С именем Виктора Васильевича связано становление и развитие фермерского движения в нашем регионе и стране, — заявил глава региона.

Он добавил, что Сергеев был открытым, принципиальным, настойчивым человеком, отстаивавшим интересы крестьян и пользующимся уважением у жителей села.

«Весь край скорбит вместе с вами», — заключил губернатор. Он пожелал родственникам погибшего сил и мужества.

Теги: Краснодарский край, смерть, спасение
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter