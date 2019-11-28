В Страсбурге задержали двух выходцев из Чечни за «оправдание терроризма»

В Страсбурге задержали двух выходцев из Чечни за «оправдание терроризма»

Полиция Страсбурга на проходящей в городе рождественской ярмарке задержала двух выходцев из Чечни. Об этом сообщает Dernières Nouvelles d'Alsace.

По данным издания, полиция подозревает молодых людей в «оправдании терроризма». Сотрудники правоохранительных органов усмотрели в их действиях признаки того, что задержанные симпатизируют запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Выходцев из Чечни задержали около 16:00 (18:00 мск) 27 ноября этого года перед Страсбургским собором. Молодые люди привлекли внимание полиции, когда делали селфи перед зданием собора. Как сообщает Dernières Nouvelles d'Alsace, во время съемки у каждого из них был поднят вверх указательный палец руки, что сотрудники полиции приняли за жест приверженности ИГ. Издание также отмечает, что этот жест часто используется многими радикальными исламистами и приверженцами организации. Молодых людей доставили в отделение страсбургской полиции.

В декабре 2018 года 29-летний Шариф Шекатт устроил стрельбу в Страсбурге. В результате произошедшего погибли пять человек, более 10 получили ранения. Прокурор Парижа Реми Эйтс назвал стрельбу в Страсбурге терактом. 13 декабря 2018 года полиция обнаружила и застрелила Шекатта.