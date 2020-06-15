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В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди

Алена Верди
Алена Верди (Фото: Alyona Verdi / VK)

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Кубань» со ссылкой на адвоката одной из пострадавших пациенток Андрея Тарана.

По его словам, смерть женщины наступила рано утром 15 июня, однако официальных документов, подтверждающих это, пока нет. Адвокат также не располагает данными, что стало причиной смерти. О смерти Верди также сообщила пострадавшая от ее действий пациентка Анастасия, передает телеканал «360».

«Следственными органами проводится проверка по факту гибели 38-летней местной жительницы, уточняются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили РБК в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, отвечая на вопрос о смерти Верди.

Как сообщил источник «Кубанских новостей», Алена Верди оказалась в больнице после принятия большой дозы лекарственных препаратов, она находилась в коме на аппарате ИВЛ.

В Краснодарском крае задержали навредившую пациентам лжехирурга
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По данным источника «Вести Кубань», знакомого с ситуацией, женщина нарушила домашний арест 30 мая. Ее обнаружили в косметологическом кабинете без сознания. Верди госпитализировали, однако она впала в кому. Первое заседание по ее делу должно было пройти 4 июня.

В апреле прошлого года против нее и гендиректора клиники возбудили дело по подозрению в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК) после операции по абдоминопластике, сделанной местной жительницы в 2017 году. Спустя несколько дней Верди задержали.

Прокуратура Краснодарского края сообщала, что женщину обвиняют в совершении семи преступлений. Так, она провела семь пластических операций с дефектами, в том числе по удалению жировых комков Биша на лице, липосакцию и абдоминопластику живота, мастопексию молочных желез, риносептопластику носа. Своими действиями она нанесла тяжкий вред здоровью пациенток.

Вину Верди признала в полном объеме, после чего ее отправили под домашний арест. Прокуратура направила дело в Ленинский районный суд города.

По словам бывшего главврача одной из клиник города, учебные заведения не подтвердили выдачу ей документов об образовании, также выяснилось, что врач оперировала в подвальных помещениях и на дому.

Теги: Краснодарский край, хирург, смерть, новости
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В Краснодарском крае задержали навредившую пациентам лжехирурга
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