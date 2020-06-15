Алена Верди (Фото: Alyona Verdi / VK)

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Кубань» со ссылкой на адвоката одной из пострадавших пациенток Андрея Тарана.

По его словам, смерть женщины наступила рано утром 15 июня, однако официальных документов, подтверждающих это, пока нет. Адвокат также не располагает данными, что стало причиной смерти. О смерти Верди также сообщила пострадавшая от ее действий пациентка Анастасия, передает телеканал «360».

«Следственными органами проводится проверка по факту гибели 38-летней местной жительницы, уточняются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили РБК в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, отвечая на вопрос о смерти Верди.

Как сообщил источник «Кубанских новостей», Алена Верди оказалась в больнице после принятия большой дозы лекарственных препаратов, она находилась в коме на аппарате ИВЛ.