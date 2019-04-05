В Краснодарском крае задержали навредившую пациентам лжехирурга

В Краснодарском крае задержали лжехирурга Алену Верди, сообщает Следственный комитет в своем канале «ТамТам». Проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Кубанские новости» со ссылкой на источники пишут, что женщину задержали в аэропорту Краснодара, когда та пыталась вылететь в Израиль.

Видео: СК РФ

1 апреля следователи возбудили дело против врача-хирурга, а также гендиректора коммерческой клиники. Их заподозрили в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК). В октябре 2017 года местной жительнице в этой клинике сделали операцию по абдоминопластике, впоследствии у нее образовалась фибролипома с участками асептического некроза. Кроме того, следователи начали проверку информации о поддельном дипломе врача.

«РИА Новости» ранее сообщало, что СК проверяет информацию о пластическом хирурге в Краснодаре, от рук которого пострадали более десяти человек. Бывший главврач одной из частных клиник города говорил агентству, что речь может идти о его бывшей коллеге Алене Верди. По его словам, учебные заведения не подтвердили выдачу Верди документов, также стало известно, что врач оперировала в подвальных помещениях и на дому. ТАСС со ссылкой на главврача частной клиники в Краснодаре Иван Миненко также сообщал, что ее документ об образовании оказался поддельным.