В Москве от коронавируса вылечились еще 1,5 тыс. человек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 1549 человек, общее количество выздоровевших с начала эпидемии превысило 123 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1549 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 123 240 человек», — сказала Ракова.

В Подмосковье за минувшие сутки выздоровели 849 человек. Всего в Московской области врачи вылечили от COVID-19 17 422 заболевших, сообщает Telegram-канал регионального оперативного штаба.

Москва и Подмосковье возглавляют список регионов-лидеров по количеству заболевших коронавирусной инфекцией в России. По данным опершатба на 14 июня, в столице было зафиксировано 205 905 случаев заболевания, в области — 49 353.