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Канада вернет на Украину своих военных инструкторов

Вооруженные силы Канады возвращают на Украину своих военных инструкторов, которые свернули деятельность из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель канадского военного ведомства Ли Кэмпбелл, передает телеканал CBC.

«После переоценки ситуации, в том числе анализа мер по охране здоровья и риска, связанного с COVID-19, было принято решение вернуть 90 инструкторов», — заявил Кэмпбелл.

По его словам, военнослужащие вернутся на Украину в июне. По прибытию в страну они пройдут 14-дневный карантин. После двух недель изоляции инструкторы возобновят обучение украинских военных.

Канада пообещала выделить Украине $1,5 млн на поддержку полиции
Политика

Еще 50 военнослужащих пока что останутся в Канаде. Как заявил Кэмпбэлл, они вернутся к своей миссии на Украине «как только позволят условия».

Канада отправила своих военных инструкторов на Украину в 2015 году. Всего миссию по обучению украинских военных выполняли около 200 служащих. В начале апреля эта работа была свернута из-за пандемии коронавируса.

В марте Оттава пообещала в течение трех лет выделить Украине $1,5 млн на поддержку Национальной полиции. Эти средства должны быть выделены в рамках проводимых Киевом реформ.

Теги: Канада, Украина, военные инструкторы
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