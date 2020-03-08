Канада пообещала выделить Украине $1,5 млн на поддержку полиции

Канада предоставит Украине около $1,5 млн на поддержку Национальной полиции страны. Об сообщил глава канадского МИДа Франсуа-Филиппа Шампаня по итогам визита на Украину. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Министр сообщил о выделении более 2 млн канадских долларов (около $1,5 млн. — ред.) в течение трех лет для укрепления потенциала Национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные средства будут выделены в рамках реформ, проводимых на Украине.

В 2016 году Канада объявила о намерении предоставить в течение трех лет 8,1 млн канадских долларов ($6,1 млн) на поддержку украинской полиции. Большую часть суммы (до $5 млн) планировалось направить на обучение и тренировку полицейских. Примерно $1 млн выделили на закупку экипировки и снаряжения.

В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину. В частности, речь шла о поставках бронемашин. Украинский президент также отмечал о возможности достижения мира в Донбассе политико-дипломатическим путем.