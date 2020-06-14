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Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ извиниться

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

В юмористическом видео о десантниках певец Филипп Киркоров играл роль по сценарию, который писал не сам, сообщила в разговоре с РБК представитель артиста Екатерина Успенская.

Так Успенская ответила на слова депутата Госдумы, бывшего командующего Воздушно-десантными войсками генерала-полковника Владимира Шаманова, который потребовал от Киркорова извиниться за ролик и удалить его.

«Этот ролик изначально принадлежит [программе] «В маске шоу», — сказала Успенская. По ее словам, «все вопросы» по поводу содержания видео можно направить режиссеру программы и каналу «СТС», поскольку они готовили сценарий скетча. «Филипп исключительно играл роль по сценарию, написанному телеканалом», — заключила Успенская.

РБК направил запрос в пресс-службу «СТС Медиа».

Экс-командующий ВДВ посоветовал Киркорову извиниться перед десантниками
Технологии и медиа
Владимир Шаманов

Киркоров разместил юмористическую зарисовку для скетч-программы «В маске шоу» на своей странице в Instagram. По мнению Шаманова, певец оскорбил два главных символа десантника — тельняшку и берет, в которых он предстал в ролике. Шаманов посоветовал Киркорову извиниться и удалить видео из соцсетей.

Теги: Филипп Киркоров, командующий ВДВ, десантники, новости
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