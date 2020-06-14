Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ извиниться

Филипп Киркоров (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

В юмористическом видео о десантниках певец Филипп Киркоров играл роль по сценарию, который писал не сам, сообщила в разговоре с РБК представитель артиста Екатерина Успенская.

Так Успенская ответила на слова депутата Госдумы, бывшего командующего Воздушно-десантными войсками генерала-полковника Владимира Шаманова, который потребовал от Киркорова извиниться за ролик и удалить его.

«Этот ролик изначально принадлежит [программе] «В маске шоу», — сказала Успенская. По ее словам, «все вопросы» по поводу содержания видео можно направить режиссеру программы и каналу «СТС», поскольку они готовили сценарий скетча. «Филипп исключительно играл роль по сценарию, написанному телеканалом», — заключила Успенская.

РБК направил запрос в пресс-службу «СТС Медиа».