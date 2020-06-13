Экс-командующий ВДВ посоветовал Киркорову извиниться перед десантниками

Владимир Шаманов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Эстрадный певец Филипп Киркоров должен извиниться за юмористическое видео о десантниках и удалить его со всех площадок. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов, передает «РИА Новости».

Ранее Киркоров опубликовал в Instagram юмористическую зарисовку для скетч-программы «Вмаскешоу». В нем он предстает в образе десантника.

По словам Шаманова, певец оскорбил два главных символа десантника — тельняшку и берет. «Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», — сказал генерал-полковник.

Шаманов назвал видеозапись отвратительной и посоветовал «не будить лихо, пока оно тихо». Он также рекомендовал Киркорову не обижать служащих ВДВ и вспомнил фразу известного десантника Валерия Выстротина: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».