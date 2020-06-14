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Путин сообщил подробности марш-броска в Косово в 1999 году

Аэропорт Слатина, 12.07.1999
Аэропорт Слатина, 12.07.1999 (Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

Президент России Владимир Путин сообщил о том, как принималось решение о взятии аэропорта Слатина в Косово в 1999 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам Путина, в июне 1999 года к нему с идеей захватить аэропорт Слатина пришел тогдашний начальник Генерального штаба, генерал Анатолий Квашнин. Путин на тот момент был главой ФСБ и секретарем Совета безопасности. В июне 1999 года завершилась операция НАТО в Югославии, по итогам которой из Косово начался вывод югославских войск. 10 июня Совет Безопасности ООН принял резолюцию о развертывании в регионе миротворческих подразделений.

«На вопрос — зачем, он [Квашнин] ответил: ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет, чем торговаться», — рассказал Путин.

Путин отметил, что Квашнин «не рискнул это согласовывать с высшими должностными лицами, в том числе в Минобороны». «Со мной он на этот счет во всяком случае разговаривал и спрашивал мое мнение», — добавил президент. По его словам, он посоветовал Квашнину захватить аэропорт, если он считает это «целесообразным».

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Российские военные захватили аэропорт Слатина в июне 1999 года в рамках марш-броска на Приштину. В ходе операции сводный батальон российских ВДВ, который входил в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, был переброшен в Приштину. Целью операции было взятие под контроль аэропорта Слатина раньше подразделения миротворцев НАТО. Российским военным удалось получить контроль над аэропортом. Позднее стороны договорились разместить российский военный миротворческий контингент в Косово в пределах районов, подконтрольных Германии, Франции и США.

Теги: Косово, аэропорт
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