СМИ назвали даты открытия границ Испании с другими странами Европы

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Испания с 21 июня откроет границы с другими странами ЕС, за исключением Португалии, граница с которой откроется 1 июля. Об этом сообщил председатель правительства страны Педро Санчес на переговорах с главами правительств автономных сообществ, передает газета El País.

По данным газеты, Санчес отметил, что с открытием границ путешественники, прибывающие в Испанию, больше не будут обязаны отправляться на карантин. Что касается открытия границ со странами, не входящими в ЕС и в Шенгенскую зону, то это произойдет после 1 июля с учетом эпидемиологической ситуации в этих государствах.

По данным агентства Efe, Санчес сообщил, что 1 июля состоится официальная церемония открытия испанско-португальской границы. На ней должны присутствовать король Испании Фелипе VI, премьер Португалии Антониу Кошта и президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

Накануне Франция сообщила об открытии своих границ с 15 июня для приезжающих из стран Европейского союза, а также Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сен-Мартена, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана. При этом ограничения на въезд сохраняются для путешественников из Испании, так как там ограничительные меры действуют до 21 июня, а прибывающие в страну обязаны проходить 14-дневный карантин. Поэтому приезжающие из Испании во Францию также должны провести две недели в изоляции.