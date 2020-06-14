Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
«Витязь» обменял первого номера драфта НХЛ Якупова в «Амур» Спорт, 14:25 Путин пообещал «приятно удивить» страны с гиперзвуковым оружием Политика, 13:55 Трамп решил больше не смотреть матчи сборной США по футболу Спорт, 13:44 В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции Общество, 13:41 СМИ назвали даты открытия границ Испании с другими странами Европы Общество, 13:32 Алюминий, кожа и экраны: как звучит новый футуристический Porsche РБК и Porsche, 13:19 Как я стала спикером TEDx Talks: личный опыт Pro, 13:18 Путин заявил о минимальных потерях у выходящей из пандемии России Общество, 12:59 Путин назвал протесты в США проявлением глубинного кризиса Политика, 12:58 Инстаграм недели: лучшие дачи на свете Стиль, 12:37 Как снять видео и попасть в топ соцсетей РБК Стиль и Huawei, 12:27 Освящение главного храма Вооруженных сил в Кубинке. Фоторепортаж Общество, 12:25  Сделал $1 млн в 25 лет и создал метод «черепах»: история Ричарда Денниса Quote, 12:22 СМИ узнали о готовности Португалии принять этап «Формулы-1» Спорт, 12:19
Пандемия коронавируса ,  
0 

СМИ назвали даты открытия границ Испании с другими странами Европы

Фото: Emilio Morenatti / AP
Фото: Emilio Morenatti / AP

Испания с 21 июня откроет границы с другими странами ЕС, за исключением Португалии, граница с которой откроется 1 июля. Об этом сообщил председатель правительства страны Педро Санчес на переговорах с главами правительств автономных сообществ, передает газета El País.

По данным газеты, Санчес отметил, что с открытием границ путешественники, прибывающие в Испанию, больше не будут обязаны отправляться на карантин. Что касается открытия границ со странами, не входящими в ЕС и в Шенгенскую зону, то это произойдет после 1 июля с учетом эпидемиологической ситуации в этих государствах.

Франция откроет границы для жителей ЕС 15 июня
Общество

По данным агентства Efe, Санчес сообщил, что 1 июля состоится официальная церемония открытия испанско-португальской границы. На ней должны присутствовать король Испании Фелипе VI, премьер Португалии Антониу Кошта и президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

Накануне Франция сообщила об открытии своих границ с 15 июня для приезжающих из стран Европейского союза, а также Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сен-Мартена, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана. При этом ограничения на въезд сохраняются для путешественников из Испании, так как там ограничительные меры действуют до 21 июня, а прибывающие в страну обязаны проходить 14-дневный карантин. Поэтому приезжающие из Испании во Францию также должны провести две недели в изоляции.

Теги: Шенгенская зона, Испания, границы, коронавирус
Материалы по теме
Франция откроет границы для жителей ЕС 15 июня
Общество
Принца Бельгии оштрафовали за нарушение карантина в Испании
Общество
Испания отменит карантин для иностранных туристов с 1 июля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter