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Общество ,  
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Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области

Три человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Нижегородской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, в 20.20 на 21-м км трассы Шопша — Иваново — Нижний Новгород в Балахнинском районе столкнулись автомобили Mazda и Lada Granta. В обоих автомобилях в общей сложности находились 10 человек. Погибли три человека, все взрослые. Еще семеро пострадали, двое среди них — дети.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда одного из автомобилей на встречную полосу. По данным регионального управления МЧС, одного ребенка отправили в медучреждение.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В конце мая в результате опрокидывания легкового автомобиля на проезжую часть в Тульской области погибли три человека. 

Теги: Нижегородская область, ДТП
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