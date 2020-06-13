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В Германии умер актер театра «Буфф» Сергей Масленников

Сергей Масленников
Сергей Масленников (Фото: buffspb / VK)

В Германии на 59-м году жизни умер актер из Санкт-Петербурга Сергей Масленников. Об этом сообщается на странице во «ВКонтакте» петербургского театра «Буфф», в котором играл артист.

«12 июня умер Сергей Масленников... Сережка, Масло!», — приводит театр слова однокурсницы актера Ольги Пикало.

Масленников в 1983 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств). Его наставником был Основатель петербургского театра «Буфф», народный артист России Исаак Штокбант, который умер в январе 2020 года.

Умер основатель петербургского театра «Буфф» Исаак Штокбант
Общество
Исаак Штокбант

До театральной карьеры Масленников служил в цирке. В 90-е годы актер уехал в Германию, где продолжил успешно выступать. Коллеги вспоминают артиста как очень работоспособного и «веселого выдумщика».

Теги: смерть, актер
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