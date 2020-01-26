Умер основатель петербургского театра «Буфф» Исаак Штокбант

Исаак Штокбант (Фото: Асмолов Евгений/ТАСС)

Основатель петербургского театра «Буфф», народный артист России Исаак Штокбант умер на 95-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра. Прощание пройдет 29 января в большом зале театра.

Исаак Штокбант родился 14 августа 1925 года в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны служил на фронте в артиллерии, а после окончил Военный институт иностранных языков в Москве. По словам самого Штокбанта, учиться актерскому мастерству он решил в 35 лет, но ему отказали из-за возраста и предложили пойти на режиссерский курс. В 1965 году он с отличием окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. После этого Штокбант был главным режиссером Красноярского ТЮЗа и Русского драматического театра Карельской АССР в Петрозаводске.

В 1983 году Штокбант создал Ленинградский театр «Буфф» и стал его художественным руководителем и главным режиссером.