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В Техасе восемь человек пострадали при стрельбе рядом с баром

Уильям Макманус
Уильям Макманус (Фото: SanAntonioPD / Facebook)

Американская полиция разыскивает стрелка, который ранил восемь человек возле бара в городе Сан-Антонио (штат Техас), передает CNN.

По словам начальника полиции Сан-Антонио Уильяма Макмануса, инцидент произошел в пятницу вечером, после того как группе посетителей было отказано во входе в бар, потому что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

После этого стрелок сообщил, что является бойцом UFC из Калифорнии. Он вернулся к своей машине, взял оттуда винтовку и открыл огонь возле бара.

В результате стрельбы пострадали пять женщин и три мужчины в возрасте от 23 лет до 41 года. Все они были госпитализированы в местные больницы и находятся в стабильном состоянии.

Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе в Техасе
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Фото: NASCorpusChristi / Facebook

Следователи изучают записи с камер наблюдения, чтобы установить личность стрелка.

В конце мая на авиабазе в техасском городе Корпус-Кристи неизвестный начал стрельбу. Служащие военно-морских сил США, к которым относится авиабаза, немедленно отреагировали и нейтрализовали стрелка. В результате инцидента один человек пострадал. Авиабазу закрыли для посещения, расследованием происшествия занялось ФБР.

Теги: Техас, США, стрельба
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