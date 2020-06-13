В Техасе восемь человек пострадали при стрельбе рядом с баром

Уильям Макманус (Фото: SanAntonioPD / Facebook)

Американская полиция разыскивает стрелка, который ранил восемь человек возле бара в городе Сан-Антонио (штат Техас), передает CNN.

По словам начальника полиции Сан-Антонио Уильяма Макмануса, инцидент произошел в пятницу вечером, после того как группе посетителей было отказано во входе в бар, потому что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

После этого стрелок сообщил, что является бойцом UFC из Калифорнии. Он вернулся к своей машине, взял оттуда винтовку и открыл огонь возле бара.

В результате стрельбы пострадали пять женщин и три мужчины в возрасте от 23 лет до 41 года. Все они были госпитализированы в местные больницы и находятся в стабильном состоянии.