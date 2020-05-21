Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе в Техасе

В США на военно-морской авиабазе в городе Корпус-Кристи в Техасе неизвестный устроил стрельбу. Об этом сообщается на официальной странице базы в Facebook.

Согласно сообщению, ранение получил один из сотрудников ВМС США. Стрелок был «нейтрализован».

«Все входы и выходы остаются закрытыми, пока спасатели осматривают место происшествия», — говорится в заявлении. На место также выехали сотрудники местных правоохранительных органов.

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