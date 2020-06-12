СК завел дело после крушения легкомоторного самолета в Рязанской области

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Следователи завели уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального управления на транспорте СК.

По версии следствия, речь идет о самолете Х-32 «Бекас», который разбился 11 июня примерно в 20:20 при выполнении авиахимических работ. В результате погиб пилот 1967 года рождения.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Изначально следователи установили, что владелец самолета имел свидетельство пилота и свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна, однако в день полета не уведомил в установленном порядке уполномоченные органы организации воздушного движения.

Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе которых ошибка пилотирования, техническая неисправность воздушного судна и неблагоприятные погодные условия.

По данным следователей, самолет упал, задев линии электропередачи.