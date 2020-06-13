Во Франции потушили пожар на атомной подлодке

Фото: Premarmed / Twitter

Пожар на атомной подводной лодке на военно-морской базе во французском Тулоне потушен, сообщила в Twitter министр обороны Франции Флоранс Парли.

«Сегодня ночью в 00:50 пожар на борту подводной лодки Perle был потушен после более 14 часов борьбы», — написала глава Минобороны. По ее данным, в тушении огня были задействованы около 100 пожарных и более 150 человек, которые оказывали им содействие.

Парли добавила, что лично отправляется на место происшествия.

Как ранее сообщила Морская префектура Средиземноморья, на момент начала пожара атомная подводная лодка Perle была пришвартована на военно-морской базе в Тулоне. Она находилась на ремонте без оружия и ядерного топлива на борту. В ведомстве подчеркнули, что дым от пожара не радиоактивен.