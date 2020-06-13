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Во Франции потушили пожар на атомной подлодке

Фото: Premarmed / Twitter
Фото: Premarmed / Twitter

Пожар на атомной подводной лодке на военно-морской базе во французском Тулоне потушен, сообщила в Twitter министр обороны Франции Флоранс Парли.

«Сегодня ночью в 00:50 пожар на борту подводной лодки Perle был потушен после более 14 часов борьбы», — написала глава Минобороны. По ее данным, в тушении огня были задействованы около 100 пожарных и более 150 человек, которые оказывали им содействие.

Парли добавила, что лично отправляется на место происшествия.

Во Франции произошел пожар на атомной подводной лодке
Общество
Фото: Premarmed / Twitter

Как ранее сообщила Морская префектура Средиземноморья, на момент начала пожара атомная подводная лодка Perle была пришвартована на военно-морской базе в Тулоне. Она находилась на ремонте без оружия и ядерного топлива на борту. В ведомстве подчеркнули, что дым от пожара не радиоактивен.

Теги: Франция, атомная подводная лодка, пожар
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