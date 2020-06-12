Во Франции произошел пожар на атомной подводной лодке

Фото: Premarmed / Twitter

На военно-морской базе во французском Тулоне произошло возгорание на пришвартованной атомной подводной лодке Perle. Об этом сообщает Морская префектура Средиземноморья.

По данным, префектуры, при возгорании никто не пострадал. Подводная лодка в момент происшествия находилась на ремонте без оружия и ядерного топлива на борту.

«Дым от пожара на Perle не радиоактивен. На борту нет ядерного топлива», — подчеркнули в ведомстве.

По данным издания Var-matin, пожарные не смогли сразу спуститься в корпус подводной лодки.