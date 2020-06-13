В Москве от коронавируса вылечились еще 1,5 тыс. человек

За последние сутки в Москве от коронавируса выздоровели 1 534 человека, общее число вылечившихся с начала эпидемии превысило 119 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 534 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 119 558 человек», — сказала Ракова.

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