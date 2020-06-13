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Пандемия коронавируса ,  
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Биолог назвала скрытые признаки коронавируса

О заражении коронавирусной инфекцией могут свидетельствовать сокращение объема легких или ухудшение функции почек. Об этом сообщила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова, передает «РИА Новости».

Она отметила, что зачастую короанвирус протекает без симптомов у молодых людей. Однако они, по словам Барановой, оказываются у врачей по другому поводу.

«Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких», — сказала Баранова. По ее словам, в таком случае это может быть признаком коронавируса.

«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — рекомендовала Баранова.

Кроме того, заразившийся коронавирусом человек может не замечать снижение функции почек, указала Баранова. Для контроля функции почек стоит сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию, добавила она.

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Согласно данным российского Минздрава, основными симптомами заражения коронавирусом являются высокая температура тела, кашель, одышка, боль в мышцах, а также ощущение заложенности в грудной клетке и утомляемость. Реже среди первых симптомов встречаются боль в горле, насморк и снижение обоняния, сообщили в ведомстве.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России коронавирусом заразились более 511,4 тыс. человек.Из них 269,3 тыс. уже выздоровели, 6,7 тыс. умерли. За предыдущие сутки в стране зафиксировали 8,9 тыс. новых случаев заражения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: пандемия, симптомы
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