Общество , 13 июн, 00:23
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В центре Москвы произошла авария на электросетях
В центре Москвы несколько домов остались без электроснабжения из-за аварии на электросетях, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую диспетчерскую службу.
«В настоящий момент ведутся работы по ее устранению», — уточнили в службе. Пока неизвестно, когда удастся восстановить электроснабжение, передает агентство.
По данным источника ТАСС, без электричества остались дома в районе Тверского бульвара и улицы Малая Никитская. Кроме того, там не работают светофоры, сообщил собеседник агентства.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
сообщила, что вечером в воскресенье, 12 июня, в Москве и области пройдут ливни с грозой. Кроме того, в регионе ожидается шквалистый ветер, отметила она.