В центре Москвы произошла авария на электросетях

В центре Москвы несколько домов остались без электроснабжения из-за аварии на электросетях, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую диспетчерскую службу.

«В настоящий момент ведутся работы по ее устранению», — уточнили в службе. Пока неизвестно, когда удастся восстановить электроснабжение, передает агентство.

По данным источника ТАСС, без электричества остались дома в районе Тверского бульвара и улицы Малая Никитская. Кроме того, там не работают светофоры, сообщил собеседник агентства.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

сообщила, что вечером в воскресенье, 12 июня, в Москве и области пройдут ливни с грозой. Кроме того, в регионе ожидается шквалистый ветер, отметила она.