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Мишустин поздравил сограждан с Днем России

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил сограждан с праздником — Днем России, который отмечается 12 июня, пожелав здоровья, мира и благополучия. Поздравление опубликовано на сайте правительства.

«Суверенитет страны и социальное государство, заложенные в нашей Конституции, начали свой отсчет именно с этого дня 30 лет назад», — сказал Мишустин.

По словам премьера, 12 июня является «важным и символическим» днем для российской государственности.

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Он также добавил, что ответственность за судьбу родины объединяет всех россиян, от чьих действий и «четкой и слаженной работы» зависит процветание страны и благополучие людей.

«Уверен, что вместе мы преодолеем любые трудности и осуществим намеченные планы», — сказал Мишустин.

Президент Владимир Путин также поздравил сограждан с Днем России во время вручения золотых медалей Героям Труда на Поклонной горе в Москве.


 

Теги: День России, Михаил Мишустин
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