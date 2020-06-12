Мишустин поздравил сограждан с Днем России

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил сограждан с праздником — Днем России, который отмечается 12 июня, пожелав здоровья, мира и благополучия. Поздравление опубликовано на сайте правительства.

«Суверенитет страны и социальное государство, заложенные в нашей Конституции, начали свой отсчет именно с этого дня 30 лет назад», — сказал Мишустин.

По словам премьера, 12 июня является «важным и символическим» днем для российской государственности.

Он также добавил, что ответственность за судьбу родины объединяет всех россиян, от чьих действий и «четкой и слаженной работы» зависит процветание страны и благополучие людей.