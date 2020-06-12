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Писателя-сатирика Анатолия Трушкина похоронили в Москве

Анатолий Трушкин
Анатолий Трушкин (Фото: Наталья Логинова / Global Look Press)

Писателя-сатирика Анатолия Трушкина, умершего на 79-м году жизни после коронавирусной инфекции, похоронили на Митинском кладбище в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на друга семьи Луку Затравкина.

«Анатолия [Трушкина] похоронили на Митинском кладбище», — заявил он.

Отпевание и прощание с Трушкиным состоялось 12 июня в храме Всемилостивого спаса в Митино.

Писатель-сатирик умер 10 июня. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции, которой Трушкин болел около месяца. Часть времени он был подключен к аппарату ИВЛ.

Трушкин родился в 1941 году в Челябинске. Он окончил МАТИ, после чего работал инженером. Позднее он решил сменить род деятельности и в 33 года окончил Литературный институт. Трушкин начал работать редактором на телевидении, а затем начал писать сатирические произведения.

Его рассказы читали Михаил Евдокимов, Ефим Шифрин, Владимир Винокур, также он выступал самостоятельно.
 

Теги: писатель, похороны, Москва
Материалы по теме
Прощание с писателем Анатолием Трушкиным пройдет 12 июня
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Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
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