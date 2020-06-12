Писателя-сатирика Анатолия Трушкина похоронили в Москве

Анатолий Трушкин (Фото: Наталья Логинова / Global Look Press)

Писателя-сатирика Анатолия Трушкина, умершего на 79-м году жизни после коронавирусной инфекции, похоронили на Митинском кладбище в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на друга семьи Луку Затравкина.

«Анатолия [Трушкина] похоронили на Митинском кладбище», — заявил он.

Отпевание и прощание с Трушкиным состоялось 12 июня в храме Всемилостивого спаса в Митино.

Писатель-сатирик умер 10 июня. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции, которой Трушкин болел около месяца. Часть времени он был подключен к аппарату ИВЛ.

Трушкин родился в 1941 году в Челябинске. Он окончил МАТИ, после чего работал инженером. Позднее он решил сменить род деятельности и в 33 года окончил Литературный институт. Трушкин начал работать редактором на телевидении, а затем начал писать сатирические произведения.