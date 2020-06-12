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Политика ,  
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Госбюро провело обыски в доме экс-министра инфраструктуры Украины

Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook
Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook

Сотрудники Государственного бюро Украины провели обыски в доме бывшего министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна. Об этом бывший чиновник сообщил в Facebook.

«Все спят — дети, жена, мама. 6:30 (совпадает с мск. — РБК) утра. Врывается Госбюро расследований с обыском. Вроде решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем», — написал Омелян.

Впоследствии он уточнил, что обыски прошли в рамках уголовного производства относительно бывшего владельца дома, который продал его в 2016 году. Омелян отметил, что никаких обвинений ему предъявлено не было, в ходе обысков у него ничего не изъяли.

«Зеленский говорил о таких злых 90-х годах? На таких основаниях завтра может прийти к любому», — добавил экс-министр.

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Фото: npu.gov.ua

Как сообщили в Госбюро расследований Украины изданию «Укринформ», обыск в доме, который арендует семья Омеляна, провели в рамках дела об убийстве журналиста Василия Сергиенко.

Теги: Украина, Владимир Омелян, обыски
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