Госбюро провело обыски в доме экс-министра инфраструктуры Украины

Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook

Сотрудники Государственного бюро Украины провели обыски в доме бывшего министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна. Об этом бывший чиновник сообщил в Facebook.

«Все спят — дети, жена, мама. 6:30 (совпадает с мск. — РБК) утра. Врывается Госбюро расследований с обыском. Вроде решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем», — написал Омелян.

Впоследствии он уточнил, что обыски прошли в рамках уголовного производства относительно бывшего владельца дома, который продал его в 2016 году. Омелян отметил, что никаких обвинений ему предъявлено не было, в ходе обысков у него ничего не изъяли.

«Зеленский говорил о таких злых 90-х годах? На таких основаниях завтра может прийти к любому», — добавил экс-министр.

Как сообщили в Госбюро расследований Украины изданию «Укринформ», обыск в доме, который арендует семья Омеляна, провели в рамках дела об убийстве журналиста Василия Сергиенко.