Врач назвал оптимальное время суток для отдыха на пляже

Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с ТАСС заявил, что отдыхающим следует проводить время на пляже рано утром и во второй половине дня.

В частности, по словам Зайцева, безопасным временем нахождения под солнцем является период с 8:00 до 12:30, а также с 16:30 до 19:00. При этом максимальное время для плавания взрослого человека не должно превышать 20 минут.

По словам врача, существует лишь семь благоприятных часов для отдыха на пляже. Нарушение такого графика и режима «водных процедур» грозит как минимум перегревом тела и обгоранием кожи, отметил Зайцев.

Он добавил, что из-за неправильного пляжного отдыха у отдыхающих могут возникнуть различные заболевания. В частности, долгое купание в соленой воде грозит пересушиваем слизистой носа, что может спровоцировать субатрофический и атрофический ринит. Попадание воды в слуховую трубу может привести к возникновению евстахиита и тубоотита, а на стенках глотки может возникнуть фарингит.

Зайцев рекомендовал воздержаться от купания людям с серными пробками, так как в таких случаях сера может разбухнуть и спровоцировать отит и заложенность уха. Также врач посоветовал отдыхающим проверить у себя наличие пробок перед поездкой на курорт.

Врач предостерег отдыхающих от прыжков в воду. По его словам, это может привести к возникновению синусита, так как во время прыжков происходит гидравлический удар.

«Когда человек прыгает, вода резко попадает в полости носа, еще она затекает в пазухи и может спровоцировать синусит», — объяснил медик.

Занятия дайвингом могут спровоцировать или обострить хронический гайморит, а также привести к воспалению лобных и основной пазух носа, отметил Зайцев. Он рекомендовал отдыхающим отдавать предпочтение галечным пляжам. Как объяснил врач, песчаная взвесь способна оставаться в околоносовых пазухах. После купания врач посоветовал промыть нос и ротоглотку чистой водой.