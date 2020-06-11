Пожар произошел в подвале кафе на юге Москвы

Пожар произошел на территории кафе, расположенного на юге Москвы. Данных о пострадавших не поступало, сообщает столичный главк МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло по адресу: улица Красного Маяка, д. 15А, стр. 1 в подвале разноуровневого четырехэтажного здания. Люди в целях безопасности выведены из здания.

Возгорание ликвидировано на площади 20 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

В конце мая пожар произошел на территории ТЭЦ-26 в столичном районе Бирюлево Западное. Причиной пожара стало возгорание уличного трансформатора. В результате происшествия никто не пострадал, энергоснабжение потребителей не нарушалось.

