Путин уволил заместителей глав СК и Минюста

Президент Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности зампредседателя Следственного комитета генерал-лейтенанта юстиции Илью Лазутова и замминистра юстиции Дениса Новака. Документ опубликован на портале правовых актов.

Этим же указом президент назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний.

Илья Лазутов занимал пост заместителя Александра Бастрыкина с 2015 года. Ранее Илья Лазутов возглавлял Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. В СК Лазутов занимался делами, связанными с коррупцией, в частности, среди руководства республики Марий Эл.

Денис Новак ранее был адвокатом, с 2008 года по 2014 год работал в Высшем арбитражном суде. В Минюст он пришел в 2014 году, в 2017 году он стал заместителем министра.

В середине мая Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова на должность заместителя председателя Следственного комитета. До этого тот занимал должность начальника Главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) Следственного комитета