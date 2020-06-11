Прощание с писателем Анатолием Трушкиным пройдет 12 июня

Храм Всемилостевийшего спаса в Митино (Фото: hramspasa.ru)

Отпевание писателя Анатолия Трушкина, умершего на 79-м году жизни, состоится 12 июня в храме Всемилостивого спаса в Митино, сообщили РБК в пресс-службе Центрального дома литераторов (ЦДЛ).

«Сбор строго в 11:30. На входе охрана может попросить документы, поскольку в Москве еще довольно сложная эпидемиологическая обстановка», — сказал собеседник РБК.

Храм находится по адресу Пятницкое шоссе, дом 5.

«РИА Новости» со ссылкой на дочь писателя Наталью уточнило, что читатели смогут попрощаться с Трушкиным начиная с 13.00.

Писатель умер 10 июня, причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Он болел около месяца, часть времени был подключен к аппарату ИВЛ.