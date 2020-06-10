Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 68,67 (+0,36) Quote, 09 июн, 14:14
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 77,35 (+0,16) Quote, 09 июн, 14:14
Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов Общество, 00:20 Полицейский сбил трех человек на тротуаре в Воронеже Общество, 00:11 Власти отказались от особых правил увольнений и простоя во время пандемии Экономика, 00:00 СМИ сообщили об инциденте во время испытания гиперзвуковой ракеты в США Технологии и медиа, 00:00 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 09 июн, 23:59 В Австрии экс-офицера приговорили к трем годам за шпионаж в пользу России Политика, 09 июн, 23:54 Брат погибшего в ДТП с Ефремовым водителем прокомментировал аварию Общество, 09 июн, 23:49 При взрыве машины в Донбассе пострадали десять украинских военных Общество, 09 июн, 23:35 В Москве умерли еще 56 человек с коронавирусом Общество, 09 июн, 23:28 Жена погибшего в аварии с Ефремовым отказалась идти на мировую с актером Общество, 09 июн, 23:05 Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве Общество, 09 июн, 22:53 В МИДе назвали условие заключения с США соглашения по вооружениям Политика, 09 июн, 22:44 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 09 июн, 22:43 Власти Москвы назвали сроки выхода экономики на докризисные показатели Экономика, 09 июн, 22:35
Общество ,  
0 

Полицейский сбил трех человек на тротуаре в Воронеже

В Воронеже вечером 9 июня произошло ДТП, в результате которого полицейский сбил трех человек на тротуаре. Один пешеход погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Как заявили в полиции, авария случилась в 19:25 на Ленинском проспекте. 24-летний участковый одного из отделов УМВД по Воронежу «не справился с управлением транспортным средством и выехал на тротуар, где допустил наезд на трех пешеходов».

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия умер мужчина. Еще две пострадавших женщины были доставлены в больницу. В пресс-службе МВД отметили, что водитель ехал на личном автомобиле в нерабочее время.

В Екатеринбурге микроавтобус сбил трех пешеходов на переходе
Общество
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Как сообщили агентству в приемном отделении больницы «Электроника», поступившие к ним после ДТП женщины находятся в тяжелом состоянии. Они были госпитализированы в отделение реанимации.

Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося. Отмечается, что находившийся за рулем участковый был трезв. Он отстранен от работы на время проверки вместе со своим руководителем. Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов по отрицательным мотивам.

8 июня в Екатеринбурге микроавтобус Fiat Ducato столкнулся с Hyundai Accent, после чего вылетел на тротуар, где сбил трех пешеходов. В результате пострадали мужчина и две жензина, одна из которых госпитализирована в тяжелом состоянии.

Теги: ДТП, Воронеж, дети
Материалы по теме
Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Общество
В Екатеринбурге микроавтобус сбил трех пешеходов на переходе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter