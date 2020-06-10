Полицейский сбил трех человек на тротуаре в Воронеже

В Воронеже вечером 9 июня произошло ДТП, в результате которого полицейский сбил трех человек на тротуаре. Один пешеход погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Как заявили в полиции, авария случилась в 19:25 на Ленинском проспекте. 24-летний участковый одного из отделов УМВД по Воронежу «не справился с управлением транспортным средством и выехал на тротуар, где допустил наезд на трех пешеходов».

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия умер мужчина. Еще две пострадавших женщины были доставлены в больницу. В пресс-службе МВД отметили, что водитель ехал на личном автомобиле в нерабочее время.

Как сообщили агентству в приемном отделении больницы «Электроника», поступившие к ним после ДТП женщины находятся в тяжелом состоянии. Они были госпитализированы в отделение реанимации.