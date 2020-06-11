СК проверит видео по делу о смерти мужчины в полиции Калининграда

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет проверит видеозапись, на которой видно, как мужчина отрывает от стены батарею, сообщили РБК в управлении СК по Калининградской области.

«Вечером в одном из Telegram-каналов появилось видео, мы его изучим», — заявили в ведомстве. В СК также сообщили, что видео фигурирует в материалах дела о гибели мужчины в отделении полиции в октябре 2019 года. «Следствие располагает этим видео в материалах дела», — сообщили РБК в пресс-службе СУ СК.

Видео: Telegram/Могила Канта

Ранее Telegram-канал «Могила Канта» опубликовал запись инцидента, предположительно, произошедшего в ОМВД по Московскому району Калининграда.

На кадрах видно, что задержанный мужчина спорит с собеседником за кадром и спрашивает, за что его задержали. В ответ ему говорят, что он разбил камеру видеонаблюдения. После этого мужчина срывает трубу батареи и помещение начинает заливать водой. Затем на кадрах видно, как дверь камеры закрывается, задержанный остается внутри. В подписи к видео говорится, что речь идет о «замученном» в КПЗ футболисте Вшивкове».