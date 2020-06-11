В Словакии мужчина напал на школу

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

В городе Врутки на севере Словакии 22-летний мужчина совершил нападение в начальной школе. Об этом сообщает словацкая полиция в Facebook.

В результате нападения погиб один взрослый, кроме того, двоих взрослых и двоих детей госпитализировали в больницу города Мартин. Полиция застрелила нападавшего.

По данным портала Aktuality, злоумышленник был вооружен ножом. Погибший был сотрудником школы, нападавший встретил его сразу после входа в учебное заведение.

Мотивы нападения неизвестны. По словам начальника полиции Милана Лучанского, злоумышленник, предположительно, ранее учился в этой школе и был проблемным учеником.