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Общество ,  
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В Словакии мужчина напал на школу

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

В городе Врутки на севере Словакии 22-летний мужчина совершил нападение в начальной школе. Об этом сообщает словацкая полиция в Facebook.

В результате нападения погиб один взрослый, кроме того, двоих взрослых и двоих детей госпитализировали в больницу города Мартин. Полиция застрелила нападавшего.

По данным портала Aktuality, злоумышленник был вооружен ножом. Погибший был сотрудником школы, нападавший встретил его сразу после входа в учебное заведение.

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Фото: ФСБ РФ

Мотивы нападения неизвестны. По словам начальника полиции Милана Лучанского, злоумышленник, предположительно, ранее учился в этой школе и был проблемным учеником.

TVnoviny.sk со ссылкой на представителя службы спасения уточняет, что в результате произошедшего ранения получили пять человек, включая двоих детей. Среди пострадавших — директор школы и двое полицейских, отмечает портал. По данным телеканала, правоохранители получили ранения в ноги из-за отлетевших рикошетом пуль их коллег.

Теги: школа, Словакия, вооруженное нападение, ученики
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