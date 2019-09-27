Адвокат заявил о выходе из СИЗО обвиняемого в госизмене ученого

Адвокат заявил о выходе из СИЗО обвиняемого в госизмене ученого

Сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева подозревают в передаче секретных сведений бельгийской некоммерческой организации. Под арестом он находился с лета прошлого года

Виктор Кудрявцев (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Следствие изменило меру пресечение и отпустило из СИЗО обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева. Об этом РБК сообщил его адвокат Иван Павлов.

Он уточнил, что решение об изменении меры пресечения было принято после настойчивых обращений со стороны защиты, а также после вмешательства ЕСПЧ, комиссара Совета Европы по правам человека. Павлов добавил, что для такой серьезной статьи, как госизмена, подписка о невыезде — очень мягкая мера пресечения.

«Такая мера применяется крайне редко. Есть примеры только в тех случаях, когда дело прекращалось или выносился оправдательный приговор. И мы надеемся, что этот ряд будет продолжен. Будем бороться за то, чтобы признать правоту Кудрявцева и безосновательность предъявленных ему обвинений», — добавил адвокат.

Кудрявцева, ведущего специалиста Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), задержали летом прошлого года после обысков на ряде предприятий «Роскосмоса» (ЦНИИмаш — головное предприятие «Роскосмоса»). Ученого заподозрили в передаче секретных сведений бельгийской некоммерческой организации «Фон-Кармановский институт гидродинамики». Как уточняли тогда в Космическом агентстве, арест ученого относится к событиям 2013 года. ЦНИИмаш тогда участвовал в исследовательской программе, которая предусматривала гранты от Евросоюза на космические исследования. Источники РБК и «Коммерсанта» уточняли, что расследование связано с утечкой данных о российском гиперзвуковом оружии.