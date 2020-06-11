Принца Бельгии оштрафовали за нарушение карантина в Испании

Власти испанского автономного сообщества Андалусия приговорили принца Бельгии Иоахима к штрафу в размере €10,4 тыс. за нарушение правил карантина, действующего в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в конце мая принц прибыл на учебную стажировку в Кордову. В период ограничений он посетил несколько вечеринок. Спустя несколько дней Иоахим почувствовал недомогание. Его тест на наличие коронавируса показал положительный результат.

По данным агентства, одну из таких вечеринок посетили 27 человек, что является нарушением действующего в Кордове ограничения на посещение мероприятий численностью до 15 человек.

Принц Иоахим является сыном принцессы Бельгии Астрид и племянником короля Испании Филиппа VI. В очереди престолонаследия принц занимает десятое место, уточняет агентство.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, Испания занимает шестую строчку по числу выявленных случаев заражений коронавирусом. В стране выявлено более 242 тыс. случаев заболеваний COVID-19. Умерли более 27 тыс. человек.