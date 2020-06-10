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Полиция опровергла сообщения о стрельбе в ТЦ в Москве

ТЦ «Капитолий»
ТЦ «Капитолий» (Фото: сервис Google Street View)

В пресс-службе ГУ МВД по Москве опровергли РБК информацию о стрельбе в ТЦ «Капитолий» на Правобережной улице. О стрельбе сообщал Telegram-канал Mash.

«Там произошел конфликт между охранником и посетителем. В результате охранник получил телесные повреждения, доставлен в больницу. Второй участник доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка», — сообщил РБК представитель главка.

По данным Mash, инцидент произошел в магазине «Ашан». Охрана магазина задержала подозреваемого в краже у кассы, однако тот вынул травматический пистолет и выстрелил в одного из охранников, после чего скрылся.

В пресс-службе торговой сети «Ашан» подтвердили РБК информацию о конфликте между посетителем и охраной, однако отметили, что информация о применении оружия только проверяется. «На просьбу охраны оплатить съеденные и выпитые в торговом зале товары посетитель агрессивно отреагировал. В результате конфликта сотрудник охраны доставлен в больницу с ушибом плеча. В гипермаркет были вызваны скорая помощь и полиция», — сообщили в пресс-службе.

7 июня в Москве мужчина открыл стрельбу из окон квартиры на улице Строителей, два человека пострадали. Во время операции по задержанию мужчина открыл огонь по сотрудникам спецподразделений. Правоохранительные органы применили оружие, стрелок получил ранение и позднее скончался в больнице.

Теги: новости, стрельба, Москва
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