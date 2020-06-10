Издание из Уфы оштрафовали за фейк из-за комментария от мэрии в WhatsApp

Уфимское издание ProUfu оштрафовали на 60 тыс. руб. за фейк о местах на кладбище для умерших от коронавируса, после того как эту информацию подтвердил корреспонденту пресс-секретарь мэрии города через мессенджер WhatsApp. Об этом РБК сообщил главный редактор издания Тимур Алмаев.

Мировой судья второго судебного участка по Ленинскому району Уфы Анфиса Валиуллина признала виновным Алмаева в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП России (распространение в СМИ недостоверной информации, создавшее угрозу общественной безопасности).

В апреле «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на источники в Комбинате спецобслуживания города сообщил о подготовке тысячи мест на уфимских кладбищах для скончавшихся от коронавируса. Позднее Роскомнадзор потребовал удалить эту публикацию, редакция издания выполнила это требование.

Редакция ProUfu разъяснила, что после появления информации о подготовке мест на кладбищах Уфы корреспондент издания обратился за подтверждением к пресс-секретарю мэрии города Марселю Байдавлетову через WhatsApp. Он, в свою очередь, подтвердил эту информацию в мессенджере, пишет ProUfu. На следующий день на сайте мэрии вышло сообщение, опровергавшее эти данные. «Администрацией города участки на эти цели не отводились», — говорилось в заявлении.