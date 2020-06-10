Издание из Уфы оштрафовали за фейк из-за комментария от мэрии в WhatsApp

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 13:25
Евросоюз начнет открывать границы для въезда иностранцев с 1 июля Политика, 17:14 Вендинги будущего: главное в иностранной прессе Pro, 17:11 Тимур Бекмамбетов заключил контракт с Universal на пять фильмов Стиль, 17:11 Лойс, краш и постирония: словарь поколения Z Совместный проект, 17:10 На Зеленского составили протокол из-за его визита в кафе в карантин Общество, 17:09 Выживут только гиганты: как коронавирус уничтожает музеи Социальная экономика, 17:00  Пять машин столкнулись на Звенигородском шоссе в Москве Общество, 16:58 Инвестор заплатил $2,5 млн в криптовалюте за перевод 0,5 Ethereum Крипто, 16:58 Комбинат UC Rusal остался без поставок из-за разрушения железной дороги Бизнес, 16:56 Что делать, пока все только открывается: культурная онлайн-афиша Стиль, 16:55 МЧС заявило о недопустимости попыток скрыть реальную ситуацию в Норильске Общество, 16:53 Семак оценил решение провести матч Кубка со «Спартаком» в Петербурге Спорт, 16:50 Археологи выдвинули новую версию о назначении Великой Китайской стены Стиль, 16:41 ФАС обязала Tele2 отменить повышение тарифов Технологии и медиа, 16:38
Пандемия коронавируса ,  
0 

Издание из Уфы оштрафовали за фейк из-за комментария от мэрии в WhatsApp

Уфимское издание ProUfu оштрафовали на 60 тыс. руб. за фейк о местах на кладбище для умерших от коронавируса, после того как эту информацию подтвердил корреспонденту пресс-секретарь мэрии города через мессенджер WhatsApp. Об этом РБК сообщил главный редактор издания Тимур Алмаев.

Мировой судья второго судебного участка по Ленинскому району Уфы Анфиса Валиуллина признала виновным Алмаева в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП России (распространение в СМИ недостоверной информации, создавшее угрозу общественной безопасности).

В апреле «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на источники в Комбинате спецобслуживания города сообщил о подготовке тысячи мест на уфимских кладбищах для скончавшихся от коронавируса. Позднее Роскомнадзор потребовал удалить эту публикацию, редакция издания выполнила это требование.

Редакция ProUfu разъяснила, что после появления информации о подготовке мест на кладбищах Уфы корреспондент издания обратился за подтверждением к пресс-секретарю мэрии города Марселю Байдавлетову через WhatsApp. Он, в свою очередь, подтвердил эту информацию в мессенджере, пишет ProUfu. На следующий день на сайте мэрии вышло сообщение, опровергавшее эти данные. «Администрацией города участки на эти цели не отводились», — говорилось в заявлении.

Прокуратура передала в суд дело о фейке об умерших в обсервации в Москве
Общество
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

По данным постановления суда, допрошенный на заседании начальник пресс-службы действительно подтвердил информацию о резервировании мест на кладбище, однако назвал ее неофициальной. «Он не думал, что эта информация будет публиковаться, его об этом не поставили в известность», — говорится в материалах дела.

В заявлении редакции ProUfu отмечается, что Байдавлетов повел себя «некомпетентно». «Мы используем любые каналы связи с чиновниками исключительно в профессиональных целях. Существующие нормы права не подразумевают понятия официального и неофициального комментария», — говорится в тексте.

Главред издания также сообщил РБК, что подал в суд апелляцию на вынесенное решение суда.

В ответ на запрос РБК в пресс-службе мэрии Уфы сообщили, что в личной переписке Марселя Байдавлетова и журналиста издания ProUfu информация была подтверждена «только для них». «Больше комментариев не поступало. На тот момент информация неверно была предоставлена Марселю Байдавлетову от других лиц. Официальные запросы поступают на почту пресс-службы, после которого формируется ответ», — заявили в администрации.

Теги: новости, СМИ, Уфа, мэрия, кладбище, фейк
Материалы по теме
Роскомнадзор заблокировал и удалил более 20 сайтов с фейками о пропусках
Общество
В Москве задержали подозреваемую в распространении фейка о продаже масок
Общество
РКН решил проверить New York Times и Financial Times по закону о фейках
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter