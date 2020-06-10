В Воронеже задержали сбившего трех пешеходов полицейского

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В Воронеже задержан 24-летний полицейский, сбивший накануне на пересечении Ленинского проспекта и ул. Зои Космодемьянской трех человек, один из которых скончался на месте. Об этом говорится в сообщении на сайте областного СК.

«В настоящее время 24-летний полицейский задержан в порядке ст. 91-92 УПК РФ, допрошен в качестве подозреваемого. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ», — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что в ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.

ДТП с участием полицейского произошло в Воронеже 9 июня примерно в 19:20. 24-летний участковый одного из отделов УМВД по Воронежу не справился с управлением и сбил трех пешеходов: одного мужчину и двух женщин. В результате полученных травм пострадавший мужчина скончался на месте. Во время аварии сотрудник находился в личном автомобиле в нерабочее время.