Пандемия коронавируса , 10 июн, 10:08
0
В Москве от COVID-19 за сутки выздоровели 3796 человек
За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции в Москве вылечились еще 3 796 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, говорится на сайте столичного департамента здравоохранения.
«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 113 533 человек», — уточнила Ракова.
В Подмосковье от коронавируса с начала распространения эпидемии вылечились почти 13,5 тыс. человек, сообщили в региональном оперативном штабе. За минувшие сутки в области COVID-19 выздоровели 747 пациентов.
Материал дополняется