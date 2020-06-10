В Москве от COVID-19 за сутки выздоровели 3796 человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции в Москве вылечились еще 3 796 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, говорится на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 113 533 человек», — уточнила Ракова.

В Подмосковье от коронавируса с начала распространения эпидемии вылечились почти 13,5 тыс. человек, сообщили в региональном оперативном штабе. За минувшие сутки в области COVID-19 выздоровели 747 пациентов.

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