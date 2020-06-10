Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6 км над уровнем моря

Вулкан Ключевской (Ключевская Сопка) на Камчатке выбросил столб пепла на высоту более 6000 м над уровнем моря днем 10 июня по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Высота самого вулкана составляет 4750 м. Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении от Ключевского. Населенные пункты на его пути отсутствуют.

В МЧС заявили, что в населенных пунктах Камчатки отсутствует выпадение пепла, в районе вулкана не проходят международные воздушные трассы. Туристических групп рядом с Ключевской Сопкой также нет.

Как видно на снимках с веб-камер Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, работающих в режиме реального времени, над Ключевским наблюдается столб пепла и дыма высотой примерно в половину высоты самого вулкана.