Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 68,67 (+0,36) Quote, 09 июн, 14:14
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 77,35 (+0,16) Quote, 09 июн, 14:14
Алюминий, кожа и экраны: как звучит новый футуристический Porsche РБК и Porsche, 06:30 Появилось видео с Ефремовым после ДТП Общество, 06:30 Москвичи резко увеличили покупки после смягчения ограничений с 1 июня Финансы, 06:02 Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6 км над уровнем моря Общество, 05:54 Московские власти уточнили требования к открывшимся салонам красоты Общество, 05:41 СМИ сообщили о готовности Трампа представить реформу полиции Общество, 05:18 ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую в Хабаровском крае Общество, 05:15 Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова Общество, 04:31 Как заработать на акциях с гарантией дохода РБК и БКС, 04:25 Диетолог сообщила об опасностях при выборе клубники Общество, 04:19 Депутат обратилась в Генпрокуратуру по делу адвокатов Кабардино-Балкарии Общество, 03:55 Жириновский потребовал 12 лет колонии для Ефремова Общество, 03:37 Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России Общество, 03:11 Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве Общество, 03:00
Общество ,  
0 

Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6 км над уровнем моря

Вулкан Ключевской (Ключевская Сопка) на Камчатке выбросил столб пепла на высоту более 6000 м над уровнем моря днем 10 июня по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Высота самого вулкана составляет 4750 м. Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении от Ключевского. Населенные пункты на его пути отсутствуют.

В МЧС заявили, что в населенных пунктах Камчатки отсутствует выпадение пепла, в районе вулкана не проходят международные воздушные трассы. Туристических групп рядом с Ключевской Сопкой также нет.

На Камчатке началось лавовое извержение Ключевского вулкана
Общество

Как видно на снимках с веб-камер Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, работающих в режиме реального времени, над Ключевским наблюдается столб пепла и дыма высотой примерно в половину высоты самого вулкана.

В апреле на Ключевской Сопке началось лавовое извержение. Лавовые потоки спускались по склонам вулкана, а парогазовый пар с пеплом простирался примерно на 100 км на северо-восток.

Теги: вулкан, Камчатка, извержение
Материалы по теме
На Камчатке началось лавовое извержение Ключевского вулкана
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter