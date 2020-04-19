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На Камчатке началось лавовое извержение Ключевского вулкана

На склоне Ключевского вулкана в восточной части Камчатского полуострова появились лавовые потоки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

Лава появилась на восточном склоне самого высокого действующего вулкана в Евразии. Как сообщили в институте, онлайн-камеры, установленные в районе Ключевского, показывают, что лава продолжает вытекать из кратера.

На сайте института вулканологии и сейсмологии сообщается, что умеренное извержение вулкана на Камчатке продолжается. Согласно данным со спутника, парогазовый пар с пеплом простирается примерно на 100 км к северо-востоку от вулкана.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой в 6 км
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Ученые предупреждают, что выбросы пепла на высоту до 5,5 км могут произойти в любой момент, а текущая активность Ключевского представляет опасность для низколетящих самолетов.

Ключевский (или Ключевская сопка) — самый высокий действующий вулкан на евразийском континенте, относящийся к классу стратовулканов. После извержения в августе 2013 года его высота составляет 4835 м.

Вулкан снова проснулся 2 марта 2020 года — тогда произошел выброс пепла на высоту 6 км.

Теги: вулкан, Камчатка, извержение
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