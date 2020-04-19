На Камчатке началось лавовое извержение Ключевского вулкана

На склоне Ключевского вулкана в восточной части Камчатского полуострова появились лавовые потоки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

Лава появилась на восточном склоне самого высокого действующего вулкана в Евразии. Как сообщили в институте, онлайн-камеры, установленные в районе Ключевского, показывают, что лава продолжает вытекать из кратера.

На сайте института вулканологии и сейсмологии сообщается, что умеренное извержение вулкана на Камчатке продолжается. Согласно данным со спутника, парогазовый пар с пеплом простирается примерно на 100 км к северо-востоку от вулкана.

Ученые предупреждают, что выбросы пепла на высоту до 5,5 км могут произойти в любой момент, а текущая активность Ключевского представляет опасность для низколетящих самолетов.