Московские власти уточнили требования к открывшимся салонам красоты

Парикмахерские и салоны красоты, которые открылись 9 июня в Москве после снятия ограничительных мер по коронавирусу, должны в обязательном порядке принимать клиентов по предварительной записи в масках и перчатках. Об этом сообщили в экономическом оперативном штабе столицы.

Средства индивидуальной защиты должны использовать как посетители парикмахерских, так и их сотрудники. Кроме того, в салонах необходимо придерживаться социальной дистанции.

При входе все работники и посетители должны пройти термометрию, а также обработать руки антисептиком.

Ранее 9 июня московские салоны красоты и барбершопы сообщили, что столкнулись с трудностями в первый день работы после снятия ограничений.