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Московские власти уточнили требования к открывшимся салонам красоты

Парикмахерские и салоны красоты, которые открылись 9 июня в Москве после снятия ограничительных мер по коронавирусу, должны в обязательном порядке принимать клиентов по предварительной записи в масках и перчатках. Об этом сообщили в экономическом оперативном штабе столицы.

Средства индивидуальной защиты должны использовать как посетители парикмахерских, так и их сотрудники. Кроме того, в салонах необходимо придерживаться социальной дистанции.

При входе все работники и посетители должны пройти термометрию, а также обработать руки антисептиком.

Московские парикмахерские сообщили о сложностях первого дня работы
Общество
Фото: Сергей Зимин / РБК

Ранее 9 июня московские салоны красоты и барбершопы сообщили, что столкнулись с трудностями в первый день работы после снятия ограничений.

В частности, в социальных парикмахерских, которые обслуживают льготные категории населения рассказали об очередях на улицах. По словам генерального директора сети парикмахерских «Город красоты» Елены Быстровой, пенсионеры, которые приходят постричься со скидкой, не умеют записываться онлайн. Они создают живую очередь на улице.

В других заведениях заявили, что были вынуждены сократить число мастеров из-за социальной дистанции. В связи с этим уменьшилась пропускная способность барбершопов, и люди выражали недовольство от вынужденного ожидания на улице.

Теги: Москва, салон красоты, коронавирус
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