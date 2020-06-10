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Буэнос-Айрес запросил у России помощь в борьбе с эпидемией COVID-19

Власти аргентинской столицы попросили помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции у России и ряда других стран. Об этом заявил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, передает ТАСС.

По его словам, на правительственном уровне обращений не было. Но мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета попросил у Москвы помочь с поставками средств медицинской защиты.

«Думаю, это было циркулярное обращение по всем посольствам. О нем было доложено в Москву, и насколько я знаю, это обращение сейчас рассматривается», — сказал Феоктистов.

По данным Минздрава Аргентины, на 9 июня в стране было выявлено 23 620 заболевших COVID-19. 7568 человек выздоровели, 698 умерли.

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Фото: EmbRusiaEnArgRu / Facebook

При этом медики отмечают, что рост числа заболевших Буэнос-Айресе значительно превышает распространение эпидемии в других регионах страны. На столицу и окрестности приходится 93% новых случаев за последние сутки.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, Аргентина занимает шестое место на южноамериканском континенте по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции. На первом месте Бразилия (707 тыс.), на втором Перу (199 тыс.), на третьем Чили (142 тыс.), на четвертом Эквадор (43 тыс.), на пятом Колумбия (40 тыс.).

Теги: коронавирус, Аргентина, Россия
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