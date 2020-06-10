Буэнос-Айрес запросил у России помощь в борьбе с эпидемией COVID-19

Власти аргентинской столицы попросили помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции у России и ряда других стран. Об этом заявил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, передает ТАСС.

По его словам, на правительственном уровне обращений не было. Но мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета попросил у Москвы помочь с поставками средств медицинской защиты.

«Думаю, это было циркулярное обращение по всем посольствам. О нем было доложено в Москву, и насколько я знаю, это обращение сейчас рассматривается», — сказал Феоктистов.

По данным Минздрава Аргентины, на 9 июня в стране было выявлено 23 620 заболевших COVID-19. 7568 человек выздоровели, 698 умерли.